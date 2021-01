In vista dell’avvio la prossima settimana del programma di vaccinazione per anziani di 85 anni e oltre, i Municipi di Locarno e Muralto hanno approntato un vademecum inviato anche per posta ai diretti interessati. A Locarno, da lunedì, telefonando allo 091/756.34.92 (dalle 8.30-12 e 13.30-17) gli over ‘85 potranno annunciarsi per prendere parte alla campagna di vaccinazione che inizialmente verrà eseguita al Centro della protezione civile di Rivera (tel. 0800 128 128) per fissare un appuntamento). Vaccinazione che, si ricorda, è gratuita e su base volontaria, quindi non obbligatoria anche se vivamente consigliata dalle autorità sanitarie. Se lo si ritiene necessario si può consultare il proprio medico curante o l’infoline nazionale al numero 058/377. 88.92.

