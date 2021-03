Sulle rive locarnesi del lago e del fiume si potrà continuare a bagnarsi indossando il burkini (ammesso che qualcuno lo abbia mai fatto, come si è sottolineato ieri sera), mentre le automobili continueranno ad essere bandite da piazza Grande. Il Consiglio comunale cittadino, dopo le prevedibili, lunghe e accese discussioni, ha infatti bocciato ieri sera due mozioni che avevano suscitato non poco dibattito già al momento della loro presentazione, spaccando - fra l’altro - in tutti e due i casi la Commissione della legislazione. La prima ad essere affrontata è stata la proposta di riaprire il cuore cittadino alle automobili, creandovi parcheggi temporanei e provvisori, in numero limitato, nei momenti in cui lo spazio non è occupato dai tradizionali eventi. L’atto era stato sottoscritto nel giugno del 2019 da 17 consiglieri comunali di tutti i partiti (primo firmatario il popolare democratico e presidente sezionale Alberto Akai) con l’obiettivo di dare una boccata d’ossigeno ai commerci della piazza. Sia il Municipio (ma non unanime) sia la maggioranza della Legislazione si era opposti, sottilineando come - al di là delle opinioni sulla pedonalizzazione introdotta nel 2007 - alla base della soppressione degli stalli vi è un accordo con il Cantone, che l’aveva posta come condizione per autorizzare la realizzazione dell’autosilo di piazza Castello. Alla fine, come detto, la mozione è stata bocciata con 7 voti favorevoli, 22 contrari e 6 astenuti.