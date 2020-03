«State a casa, ci pensiamo noi». Da lunedì prossimo a Locarno sarà attivo un servizio di consegna a domicilio di spesa e farmaci disponibile per tutti gli anziani e le persone vulnerabili, in modo da permettere loro di rispettare le disposizioni e rimanere a casa, evitando così situazioni a rischio di contagio.

«Il Municipio di Locarno, con l’intento di proteggere la popolazione più vulnerabile evitando qualsiasi uscita dal domicilio come raccomandato dalle autorità cantonale e federale, ha deciso di offrire un servizio di consegna dei beni essenziali a domicilio in tutto il territorio della Città», si spiega in una nota.

Le persone anziane oltre i 65 anni o le persone affette da malattie che possono renderle più vulnerabili (secondo la lista del medico cantonale: ipertensione arteriosa, diabete, malattie cardiovascolari, malattie croniche delle vie respiratorie, sistema immunitario debole, cancro), potranno telefonare al numero 091/756.34.91 a partire da lunedì 16 marzo per: richiesta e consegna a domicilio di beni di prima necessità; richiesta di farmaci non soggetti a ricetta medica.

Il numero di telefono sarà attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12 (festivi esclusi). Il personale del Comune prenderà nota dei beni di prima necessità da comperare e organizzerà l’acquisto e la consegna a domicilio, concordando con i richiedenti il luogo di deposito della merce e il metodo di fatturazione, affinché non vi sia alcun contatto diretto tra le persone.

«È importante che coloro che possono organizzarsi attraverso le proprie relazioni personali o i propri cari per il disbrigo delle commissioni lo facciano, per permettere così alle persone più bisognose o sole di far capo al servizio senza sovraccaricarlo», continua la nota.

Il Municipio coglie l’occasione per ricordare a tutti i cittadini la nuova campagna «Distanti ma vicini. Proteggiamoci. Ora» e le sue raccomandazioni: tenersi a distanza; lavarsi accuratamente le mani; evitare le strette di mano; tossire e starnutire in un fazzoletto e nella piega del gomito; in caso di febbre e tosse restare a casa; prima di andare dal medico o al pronto soccorso, annunciarsi sempre per telefono.