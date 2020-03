Coronavirus: la Città di Locarno annulla gli eventi previsti sul suolo pubblico in marzo e istituisce un gruppo di lavoro. A seguito dell’evoluzione dei casi finora comunicati e dell’indicazione dell’autorità cantonale e federale di evitare gli assembramenti di persone, oggi il Municipio ha deciso l’annullamento di tutti gli eventi previsti sul suolo pubblico fino alla fine del mese di marzo, a tutela delle fasce più fragili come gli anziani e per evitare una propagazione veloce del virus. Ecco la spiegazione del sindaco Alain Scherrer: «Ascoltiamo gli esperti: il rischio è contenuto per la popolazione sana ma è importante pensare alle fasce più fragili. Se è quindi importante in queste settimane mantenere la calma continuando a uscire e a vivere nel modo più normale possibile, è giusto adottare misure chiare. Per dare il buon esempio evitando qualsiasi assembramento, come ente pubblico abbiamo scelto non senza dispiacere di sospendere il fitto calendario degli eventi fino a fine marzo, ma nelle prossime settimane seguiremo attentamente gli sviluppi, adeguando regole e decisioni».