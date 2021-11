Locarno sarà la prima città del cantone a disporre di un’illuminazione pubblica totalmente basata sulla tecnologia LED. Un primato non fine a se stesso, ma foriero di indubbi benefici sia dal lato ecologico, sia da quello economico. Per raggiungere l’obiettivo, il Municipio chiede al Consiglio comunale di stanziare 755.000 franchi (dedotti i contributi FER, 305.000 a carico del Comune) per la terza e ultima fase di un processo di conversione iniziato nel 2015. La Commissione della gestione – nel suo rapporto stilato da Marko Antunovic (Verdi) – sposa appieno il piano presentato. «Il progetto di illuminazione eco-compatibile porta con se molti vantaggi», si sottolinea subito nel rapporto. Tra questi: una riduzione dei consumi, un risparmio energetico, un minor inquinamento luminoso e una maggiore...