In testa uno striscione che recitava «Dimettiti, Alain!», dietro loro, gli Amici della Costituzione abbigliati con abiti tradizionali svizzeri. Riunitosi per contestare le misure anti-COVID, il gruppo apartitico, è partito, agitando numerosi campanacci, dalla Rotonda di Locarno per giungere in piazza Grande dove si è tenuta una conferenza dal titolo «Homo Pandemicus, quo vadis? Filosofia in piazza» alla quale hanno partecipato diversi relatori.