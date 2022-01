Si prosegue con Coop che fino a venerdì 7 gennaio farà giocare con Naturaplan nell’apposita tenda allestita in piazza Grande nella quale si scoprirà anche una tappa della Tournée Coop. Domani, giovedì 6 gennaio, invece, è in programma un selfie professionale con la Befana e i fotografi di FotoGarbani dalle 14. Per i più grandi, venerdì dalle 21.15 saliranno sul palco i Mad Groove And The Soul Doctors con il loro repertorio di «musica dell’anima», mentre la serata successiva, sabato 8 gennaio, sempre dalle 21.15, spazio alla One Night Band con il meglio della discografia femminile pop-rock dagli anni ‘80 in avanti.