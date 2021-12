Ci si prepara al nuovo anno in musica e in diletto, seppur con le dovute precauzioni, in piazza Grande. Il villaggio natalizio di Locarno On Ice si è adeguato alle necessità dei giorni festivi e della pandemia per brindare, incontrare gli amici o uscire con la famiglia. Il villaggio aprirà giornalmente dalle 14, a parte il 31 dicembre in cui sarà aperto già dalle 12 e chiuderà alle 20.30. Mentre la pista, indipendente, è accessibile giornalmente dalle 10 alle 23, ad eccezione del 31 dicembre che chiuderà alle 20.30.

Festeggiamenti ridotti

Come già anticipato, i festeggiamenti di San Silvestro e Capodanno vedranno una Locarno On Ice inedita, che prevede il brindisi in musica all’orario dell’aperitivo con la Paolo Tomamichel Band, venerdì 31 dicembre alle 17.45. Il veglione invece non avrà luogo: l’Associazione e la Città rinunciano perché non potrebbe svolgersi con le dovuta sicurezza sul fronte sanitario. Villaggio e pista chiuderanno alle 20.30 per riaprire l’indomani: alle 10 la pista e alle 14 il villaggio. Non vi saranno, di riflesso, nemmeno il tradizionale saluto del sindaco e l’aperitivo.

Nel nuovo anno

Il 2 gennaio, però, sarà l’Ente Iniziative del Locarnese ad augurare buon anno alle famiglie, offrendo alle 15 lo spettacolo del Clown Orit dal titolo «Il mio miglior Natale». La simpatica e divertente Orit Guttamn, essendo lontana da casa, cercherà di riprodurre il suo miglior Natale in compagnia del pubblico, che verrà coinvolto in una serie di esilaranti numeri. Consigliato dai 4 anni.

Corsi sul ghiaccio

Per chi volesse invece sfruttare le vacanze per diventare un pattinatore provetto, ci saranno poi i corsi gratuiti per principianti. Proposti in più date, grazie alla collaborazione con il Club Pattinaggio Ascona e al sostegno di Coop, avranno luogo tra le 9 e le 10, prima dell’apertura ufficiale della pista. Dopo le date natalizie continueranno lunedì 3, mercoledì 5 e venerdì 7 gennaio.

È sempre aperta l’azione Amici di Locarno On Ice che permette anche ai privati di contribuire personalmente al successo dell’amata manifestazione natalizia. Per aderire: www.locarno-on-ice.ch/it/amici.

Locarno On Ice applica le seguenti misure sanitarie, come da disposizioni: per accedere al villaggio e alle sue attività, si applica la modalità «2G», mentre per pattinare all’aperto non è richiesto il certificato Covid.

©CdT.ch - Riproduzione riservata