Pugno duro in un guanto di velluto. Si può riassumere così la strategia adottata dal Municipio di Locarno per contrastare la deriva della violenza, soprattutto negli ultimi mesi, che ha caratterizzato i ritrovi serali e notturni di giovani in Piazza Castello e alla Rotonda. «Il Municipio potrebbe permettere agli agenti di polizia di attuare misure più repressive. Tuttavia si reputa che una maggiore repressione rischierebbe di penalizzare la maggior parte dei quei giovani che s’incontrano sul suolo pubblico per il semplice piacere di socializzare e divertirsi senza arrecare problemi», si sottolinea da Palazzo Marcacci.

L’occasione per il Municipio di fare il punto sull’escalation di risse e violenze, sfociate in inchieste giudiziarie e denunce da parte delle vittime, che s’è registrata a Locarno negli ultimi mesi, e sulle misure messe in campo per contrastare violenza e degrado urbano (cumuli di bottiglie e rifiuti abbandonati nel centro cittadino durante il fine settimana) viene da una risposta ad un’interrogazione presentata lo scorso 9 dicembre dal consigliere comunale dei Verdi e Indipendenti Marko Antunović e co-firmatari dopo un ennesimo episodio di rissa con pestaggio in Piazza Castello. «Troppa violenza di notte a Locarno: a che punto siamo con il progetto di rafforzare l’approccio di strada e in particolare alla collaborazione tra la Fondazione Il Gabbiano e la coordinatrice dei servizi sociali?», si chiedeva tra l’altro. Antunović si riferiva in particolare alla reintroduzione delle figure degli operatori sociali di cui si parlava da oltre un anno. «L’iter di approvazione del progetto è stato lungo ma necessario, visto che ha richiesto l’indispensabile partecipazione dei Comuni della regione e l’investimento di significative risorse. L’esperienza e l’operatività della Fondazione Il Gabbiano ci hanno permesso di partire con le prime presenze di operatori di strada dal week-end del 17 dicembre scorso», evidenzia l’Esecutivo



Operatori di strada

Due operatori «sul campo», che avvicinano i giovani con un approccio collaborativo e partecipativo, ma anche, come ci confermò a suo tempo il comandante della Polizia cittadina, Dimitri Bossalini, l’intensificazione delle ronde di agenti della comunale e della cantonale per scongiurare il peggio o intervenire più tempestivamente in caso di risse. Un aiuto all’identificazione dei più facinorosi, conferma l’Esecutivo sempre rispondendo all’interrogazione, arriva dalle telecamere di nuova generazione installate in zona. Ma è l’atteggiamento passivo, se non addirittura complice, di chi assiste agli atti di violenza che lascia perplessi. D’altra parte, come sottolineava Antunović, in occasione del pestaggio di un giovane locarnese sabato 4 dicembre, si sono rischiate tragiche conseguenze. «Grazie alle telecamere s’è riusciti ad individuare alcuni potenziali autori incappucciati e la Polizia cantonale, con l’ausilio dei filmati e delle testimonianze, sta procedendo con l’inchiesta. Il fatto (citato nell’interrogazione, ndr) è avvenuto nel sottopasso di Piazza Castello dove le telecamere hanno una scarsa ripresa, limitata poi ulteriormente dalla massa di persone presenti. Un ulteriore elemento, peraltro preoccupante, è che i presenti non abbiano avvertito tempestivamente il 117 ma si siano limitati ad assistere passivamente al pestaggio», sottolinea il Municipio.

