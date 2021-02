Locarno è il primo Comune ticinese «amico dei bambini». Il prestigioso «label», rilasciato negli scorsi giorni dalla sezione dell’UNICEF di Svizzera e Lichtenstein e che certifica una particolare sensibilità dell’amministrazione comunale nell’includere nelle sue politiche temi legati ai giovani e giovanissimi, conclude con successo un percorso iniziato nel 2016. In quell’occasione il sindaco Alain Scherrer con il capodicastero socialità Ronnie Moretti incontrarono per la prima volta i rappresentanti della Svizzera italiana del Fondo delle Nazioni Unite per l’infanzia, i locarnesi Nadia Dresti e Mario Bianchetti, per mettere a punto un progetto e relativo dossier che portasse al riconoscimento di una particolare attenzione della città per le esigenze dei più giovani. Da allora è iniziato un lungo e intenso lavoro che ha coinvolto 250 allievi delle scuole comunali e del Liceo cantonale - coordinati dai docenti in collaborazione con Infoclic e l’Associazione LOComotiva -, che suddivisi in gruppi di «workshop» tematici si sono espressi su esigenze, bisogni e utilizzo degli spazi pubblici. Lavoro di gruppo che ha appunto portato all’elaborazione di un Piano d’azione sottoscritto dal Municipio e della candidatura esaminata e successivamente approvata dalla sezione svizzera dell’UNICEF. «È emozionante e soddisfacente ricevere questo riconoscimento – commenta Ronnie Moretti -. Questo però è solo l’inizio: ora bisognerà proseguire in questa direzione, attuando il piano d’azione concordato e consolidando le forme di partecipazione».

Comunità inclusiva

«I membri della Commissione dell’UNICEF «Comune amico dei bambini» - si legge nella certificazione del riconoscimento - sono particolarmente soddisfatti degli sforzi della Città di Locarno verso il coinvolgimento attivo di bambini e adolescenti come parte della società. La promozione della partecipazione dei giovani in varie forme e contesti è un pilastro importante di una comunità inclusiva. Il coinvolgimento di bambini e adolescenti nei processi di pianificazione, trasporto e progettazione genera un alto livello di identificazione e li aiuta a rivendicare e attuare il loro diritto di partecipazione in modo ancora più forte, anche riguardo agli spazi e ai progetti».

«Comuni ticinesi seguite l’esempio»

Da vicepresidente della sezione svizzera dell’UNICEF, ma soprattutto da soldunese doc, Nadia Dresti ha seguito molto da vicino il percorso di Locarno per ottenere il «label» di Comune amico dei bambini. «Credo che a Palazzo Marcacci si sia fatto un buon lavoro, progettando prima e creando i presupposti poi per dare voce e soprattutto ascoltare ciò che hanno da dirci le nuove generazioni in fatto di convivenza civile, spazi e strutture a loro disposizione, architetture, progetti residenziali e strutture urbane che rispettino l’ambiente. E l’UNICEF, sempre sensibile ai giovani e giovanissimi, ha creato questo riconoscimento per le amministrazioni locali più virtuose nell’ascoltare e riconoscere le esigenze di vita sociale dei più piccoli cittadini. Necessità e richieste di attenzioni che inevitabilmente si ripercuotono sugli adulti», sottolinea Dresti. Una personalità di respiro internazionale, la sua, ma ancorata nella regione anche e soprattutto come dirigente del Locarno Film Festival. Una soldunese che sa guardare oltre le sponde del Verbano: «Mi piacerebbe che l’esempio di Locarno fosse seguito da altri comuni e città ticinesi. Quello dell’UNICEF è un riconoscimento che un’amministrazione locale può spendere anche a livello turistico, ad esempio per attirare una clientela di tipo familiare».

©CdT.ch - Riproduzione riservata