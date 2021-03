La bandiera blustellata tornerà a sventolare a palazzo Marcacci ogni 5 maggio, a partire dal prossimo. Lo ha deciso lunedì il Consiglio comunale cittadino, approvando la proposta in tal senso del gruppo socialista (primo firmatario Pier Mellini), che chiedeva di riesporre il vessillo nel Giorno dell’Europa dopo che la maggioranza del Municipio aveva abrogato la tradizione nel maggio del 2016. La misura era stata adottata – lo ha ricordato lo stesso Esecutivo nelle proprie osservazioni sulla mozione – per la preoccupazione «di evitare fraintendimenti, interpretazioni errate o ambiguità», visto che la bandiera blu con le 12 stelle gialle è sì quella del Consiglio d’Europa (e in tale veste era esposta in piazza Grande), ma è poi stata adottata anche dall’Unione europea (UE), organismo di cui la Svizzera non fa parte per chiara volontà popolare. Non si voleva, insomma, dare l’impressione di esporre un emblema estraneo al nostro paese (che dal 1963 è invece membro del Consiglio europeo).

La gratitudine europea

Varie motivazione avevano invece spinto, nel maggio 2018, il PS a chiedere all’Esecutivo di tornare sui propri passi, ricordando – fra l’altro – che sia il Ticino sia, dunque, Locarno devono molto all’Europa dal punto di vista storico, ma anche culturale, filosofico e spirituale. Sottolineato poi pure il fatto che una proposta di abolizione dell’esposizione della stessa bandiera era stata da poco bocciata dalla maggioranza del Parlamento cantonale. Inevitabile anche l’accenno al cosiddetto «spirito di Locarno», città dell’accoglienza dall’epoca della firma del Patto della pace nel 1925. Tutte considerazioni che non avevano però convinto il Municipio, fermo nel suo timore di possibili fraintendimenti e confusioni con l’UE. A scovare la soluzione di compromesso ci ha pensato la Commissione della legislazione.

A condizione di informare

Nel suo rapporto (relatrice la socialista Rosanna Camponovo) l’organismo aderiva alla proposta dei mozionanti, ponendo però una condizione. Quella di far precedere l’esposizione della bandiera del Consiglio d’Europa da un’adeguata informazione alla popolazione. Un’idea alla quale hanno aderito anche i firmatari dell’atto e che ha convinto la maggioranza del Legislativo, il quale ha accolto la proposta con 20 voti favorevoli, 7 contrari e 5 astenuti.

Dopo l’approvazione dei primi messaggi (fra cui anche quello riguardante un credito di quasi 600 mila franchi per l’acquisto di nuovi banchi e sedie per allievi e docenti delle scuole comunali), vi è stata una lunga discussione sul Piano finanziario, preceduta dal rapporto molto critico della Commissione della gestione. I principali argomenti del dibattito hanno ricalcato quelli sollevati dal documento gestionale, in particolare si è molto parlato del futuro dell’ex Fevi (oggi Palexpo) e dell’ipotesi di introdurre un’imposta sulle residenze secondarie. Temi su cui sono state espresse posizioni anche contrapposte.

Stupiti e dispiaciuti

A rispondere a tutti sono stati il sindaco Alain Scherrer e il capo dicastero finanze Davide Giovannacci, i quali hanno dapprima ribattuto alla critica generale secondo cui il documento programmatico presentato sarebbe privo di visioni e di progettualità. Scherrer ha espresso stupore e dispiacere da parte del Municipio di fronte ai toni commissionali. «Criticare è lecito, ci mancherebbe – ha detto, fra l’altro – ma siamo rimasti sorpresi dalle modalità, considerando che il rapporto è stato elaborato dopo ben due incontri durante i quali abbiamo risposto a tutte le vostre domande e che ci pareva si fossero conclusi con la massima serenità». Giovannacci ha poi sottolineato come l’Esecutivo non tema la discussione. «Se il Piano finanziario appare monco – ha aggiunto – è perché va considerato solamente un aggiornamento del documento precedente. Vista l’imminenza della fine della legislatura, ci siamo infatti volutamente limitati agli aspetti finanziari, senza entrare nei dettagli delle linee direttive. Queste ultime saranno una priorità per il futuro Municipio, che si dovrà concentrare, in particolare, sugli investimenti per gli istituti scolastici e per la riqualifica del centro città».

Si è poi passati alle tematiche di dettaglio. Chiarito ulteriormente, ad esempio, quanto l’Esecutivo intende portare avanti per rilanciare il Palexpo. Come anticipato di recente dal CdT, l’operazione sarà concertata con il Cantone, che nella zona demolirà varie strutture (alcune palestre e la sala multiuso delle medie) per costruire un nuovo edificio, che potrà in parte essere condiviso con il Comune. Per il palazzetto è sempre più probabile una demolizione-ricostruzione in collaborazione con partner privati. Il tutto nell’ottica di realizzare un cosiddetto Centro congressuale diffuso (collegandolo, ad esempio, con PalaCinema e Teatro) per puntare anche sul segmento turistico legato a meeting, seminari e viaggi promozionali. Per quanto riguarda l’imposta sulle residenze secondarie (avversata da più parti) l’Esecutivo ha sottolineato che si tratta di un’idea condivisa con altri Comuni e che si tratterebbe comunque di un’imposizione limitata al 2 per mille del valore di stima. Infine c’è stato chi ha fortemente stigmatizzato che nel PF non si sia considerata con la dovuto importanza un’altra questione fondamentale per il futuro della Città: il nodo delle aggregazioni comunali.

Il saluti e il buco nella ciambella

«In questi anni la Città è evoluta positivamente. Ormai nessuno può più definirci, come accadeva una volta, il buco nella ciambella del Locarnese». Parola di Paolo Caroni, vice sindaco, che il 18 aprile lascerà il Municipio cittadino e che lunedì si è dunque congedato dal Legislativo. A lui, al collega Ronnie Moretti e anche a tutti i consiglieri comunali che non si ripresentano è andato il ringraziamento per l’impegno e la collaborazione da parte dal sindaco Alain Scherrer. A nome del Legislativo si è invece espressa la presidente Valentina Ceschi, anch’essa fra gli uscenti che non sono più in lista.

©CdT.ch - Riproduzione riservata