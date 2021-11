Locarno si affida all’operatore sociale di prossimità

La parola d’ordine sul disagio e la violenza giovanile a Locarno potrebbe essere «prevenire prima di reprimere». L’ultimo episodio, una rissa tra due gruppi di minorenni sabato sera in piazza Grande, che non ha avuto gravi conseguenze anche grazie al pronto intervento della polizia, ripropone all’ordine del giorno la problematica dei gruppi di giovani spesso ubriachi e rissosi che frequentano le sponde del Verbano - d’estate occupando il lungolago di Muralto, d’inverno piazza Castello e la Rotonda - soprattutto durante il fine settimana.Due nuove figure in campo

La città però non sta con le mani in mano, mettendo in campo una «task force» come il Gruppo operativo permanente sul disagio giovanile (GOP), composto dai rappresentanti di tre dicasteri, polizia, magistratura dei minorenni, direzioni...