A Locarno via libera «condizionato» della Commissione della gestione al messaggio sugli orti comunali. Il credito di 78’500 franchi che sarà discusso nella prossima seduta di legislativo il 7 febbraio per la creazione di uno spazio verde coltivabile dalla cittadinanza in zona Morettina è stato valutato positivamente dai commissari, che però hanno lamentato la mancanza dell’ordinanza (non ancora redatta) che stabilisce l’iter sull’assegnazione dei 16 lotti previsti, le tariffe che saranno applicate e il genere di accordo che dovranno sottoscrivere gli interessati. «Sarà molto importante – si sottolinea nel rapporto, relatrice Rosanna Camponovo - che tutti gli aspetti burocratici come l’assegnazione dei 16 spazi, le quote di iscrizione, la fatturazione del consumo d’acqua, con l’obiettivo di una copertura dei costi, i criteri di coltivazione, gli aspetti assicurativi e le eventuali altre forme di gestione a dipendenza delle esigenze, siano ben chiari a tutti gli interessati». E a questo proposito la Gestione suggerisce che, oltre all’ordinanza, sia anche allestito un regolamento che precisi ulteriormente la destinazione dei lotti destinati ad una coltivazione rispettosa dell’ambiente, rispetto degli orari, questioni assicurative relative ad un possibile inquinamento della falda, oltre al contenimento delle immissioni foniche e al divieto di grigliare. Inoltre, ciò che preme ai commissari è che l’accessibilità degli orti non sia limitata ad una cerchia di persone perlopiù residenti in zona, come indicato nel messaggio, bensì l’area «dev’essere destinata a tutta la popolazione e non esclusivamente ad una determinata tipologia di nucleo familiare oppure ad abitanti residenti in un unico quartiere».