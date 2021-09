Il Municipio conferma il sostegno alla formazione professionale dei giovani impiegati presso le aziende di Locarno. Anche per l’anno scolastico 2021/2022, dunque, la Città fornirà un contributo di 1.200 franchi. Il sindaco Alain Scherrer: «Dando seguito a quanto già attuato lo scorso anno, intendiamo continuare a sostenere in modo concreto i giovani che intendono intraprendere un apprendistato e le aziende che li assumono, dopo la difficile situazione economica che abbiamo conosciuto nell’ultimo anno e mezzo».

L’importo citato sarà versato a ogni ditta di Locarno che assumerà un apprendista nella modalità duale scuola/lavoro, appunto, per permettere l’accesso a un percorso professionale ai giovani che ne fanno richiesta e tendendo nel contempo una mano alle aziende che li assumono. Per quanto concerne un’eventuale rimborso dell’importo versato, il Municipio ha deciso per una restituzione pro rata, qualora il contratto terminasse prima della conclusione dell’anno scolastico.

«Con questa misura l’Ente pubblico conferma il proprio impegno nel confronto del tessuto economico cittadino, dei giovani e delle loro famiglie per attenuare le conseguenze della pandemia che ancora sono presenti», conclude una nota stampa. Il contributo sarà erogato limitatamente all’anno scolastico 2021/2022. Sul sito del Comune (www.locarno.ch) si trova il formulario per la richiesta del contributo.