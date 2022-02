È stata una faticaccia paragonabile alla scalata della Tremola, ma alla fine Sergio Romaneschi l’ha avuta vinta. Il Tour de Suisse resterà per due giorni in Ticino. Se la quinta tappa partirà il 16 giugno da Ambrì per concludersi a Novazzano, il giorno successivo il via alla settima tappa verrà dato in Largo Zorzi a Locarno. «Inizialmente l’intenzione era quella di trasferire oltre San Gottardo la carovana dopo l’arrivo a Novazzano» spiega al CdT Romaneschi, responsabile del coordinamento delle tappe ticinesi per conto del Tour de Suisse. Una soluzione che, evidentemente, non piaceva proprio al nostro interlocutore il quale ha pertanto chiesto alla direzione della corsa a tappe elvetica di prevedere che anche la sesta tappa potesse partire dal Ticino. Richiesta che è stata accettata. «Ho...