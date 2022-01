Locarno dà concretezza al suo obiettivo di incentivare le aziende (e i privati) presenti sul proprio territorio che investono nelle coltivazioni biologiche. Dopo la relativa ordinanza di qualche mese fa, ieri il Municipio ha comunicato gli incentivi che intende erogare per chi si impegna a migliorare l’impatto energetico ambientale. L’idea è quella di generare una catena virtuosa, sostenendo quelle aziende che potrebbero fare una transizione della loro attività certificandola Bio, avendo perciò un impatto positivo per l’ambiente e anche un ritorno economico. «È indubbio - si sottolinea in una nota stampa - come il valore del fatturato aziendale cresca con i prodotti Bio e questo andrebbe a beneficio dell’azienda e del suo indotto, ma anche indirettamente dell’intera comunità».

