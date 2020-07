L’altro giorno Lodomilla Ortelli ha festeggiato il suo 106esimo compleanno, confermandosi la cittadina più longeva di Locarno. Nell’impossibilità di celebrare questo importante traguardo con l’abituale cerimonia ufficiale all’Istituto per anziani San Carlo dove risiede la signora, la direzione ha pensato comunque di organizzare una festa a sorpresa, ma a distanza. Sono stati quindi coinvolti i bambini delle scuole elementari di Locarno, che per l’occasione hanno registrato una canzone e hanno preparato tantissimi messaggi di auguri.

Inoltre il Direttore Mauro Pirlo e i collaboratori dell’Istituto hanno sottolineato l’evento consegnando alla signora Ortelli un omaggio e i saluti del Municipio, come anche allestendo un semplice momento conviviale in totale sicurezza assieme ai suoi famigliari.