Presa a carico di casi sempre più complicati, sia per evitare ricoveri «prematuri», sia in situazioni post-acute, riducendo così i tempi di ospedalizzazione. Il prezioso lavoro svolto dall’ALVAD (Spitex Locarnese e Vallemaggia) è cresciuto anche nel 2019. Lo si evince dal Consuntivo, che sarà discusso durante l’assemblea in programma martedì 16 giugno alle 18.45 alla Sala dei Congressi di Muralto, location insolita, ma adatta a garantire la sufficiente distanza tra i delegati presenti.

Servizio capillare

Come già nel 2018, dunque, anche l’anno scorso l’ALVAD ha registrato un aumento del numero di casi seguiti (+1%), che riguarda anche gli utenti domiciliati fuori comprensorio (+8,3%). Un servizio molto apprezzato, quest’ultimo, per una regione turistica, perché lo spitex non si prende cura solo dei domiciliati, ma di tutte le persone residenti del comprensorio, quindi anche chi si trova in vacanza sulle rive del Verbano. «I beneficiari dei nostri servizi di assistenza e cura a domicilio (esclusi i 309 utenti del servizio di consulenza ‘genitori e bambino’) sono stati 2.025 (2040 a preventivo)», si legge nel documento firmato dal presidente Stefano Gilardi e dal vice Enrico Matasci. «Tale cifra rappresenta il 2,89% della popolazione, risultando superiore sia alla media cantonale (2,72% nel 2018) che a quella nazionale (2,60% nel 2018), a conferma della capillarità del nostro intervento sul territorio».

Sempre più a casa

Assieme ai casi, anche il numero di ore di prestazioni erogate continua a crescere in misura significativa (+4,7%), superando le 146.000. «Tale aumento è più che proporzionale rispetto all’evoluzione dell’utenza, andando così ad incrementare il quantitativo medio di ore erogate per singolo caso», che «si attesta a 72,26 ore (media cantonale 2018: 75,72 ore; media nazionale 2018: 67 ore)».

Da rilevare in questo ambito, l’ulteriore aumento delle «cure di base» (+2.351 ore rispetto al 2018), che come accennato «attesta il costante impegno volto a evitare ricoveri impropri o prematuri in strutture stazionarie (case per anziani in particolare) e la volontà dei cittadini di rimanere il più possibile al proprio domicilio». Molto significativa e rilevante, poi, la crescita di «esami e cure» (+4.262 ore), che «rispecchia l’inarrestabile crescente presa a carico di situazioni post-acute, dovute alle dimissioni anticipate dalle strutture ospedaliere, nonché alla capacità della nostra organizzazione di far fronte a situazioni cliniche sempre più impegnative». L’ALVAD riesce «oramai a gestire delle vere e proprie ‘ospedalizzazioni a domicilio’». Prosegue anche la crescita di «valutazione dei bisogni, consigli e istruzioni» (+369 ore), in relazione all’aumento delle prestazioni LAMal e alla maggiore complessità dei casi seguiti.

Si conferma invece la contro tendenza delle prestazioni di «aiuto domestico» (-470 ore) che, pur rimanendo una componente importante della presa a carico a domicilio, si riducono in termini proporzionali. «Oltre ad una strategia voluta a livello cantonale, questo è dovuto anche ad altri fattori», si spiega nel Consuntivo. Come il «crescente fenomeno delle badanti (che si occupano anche dell’economia domestica)», le «restrizioni da parte delle Assicurazioni malattia complementari» e l’«ampia offerta di servizi privati».

Benefici economici

Ma lo spitex locarnese e valmaggese, si distingue anche per l’efficienza, che si traduce anche in benefici economici per la collettività. In base alle modalità di calcolo del Budget globale (che tiene conto, oltre all’attività svolta, anche dei ricavi conseguiti e di altre componenti individualizzate), l’ALVAD – che chiude il 2019 con un avanzo d’esercizio di 200.000 franchi - prevede infatti di ristornare al Cantone circa 790.000 franchi, «a seguito in particolare del margine di fatturazione sulle prestazioni LAMal e delle prestazioni erogate in outsourcing». Avendo raggiunto la soglia del 20% della riserva vincolata, come già in passato, dovrà risoternà inoltre all’Istanza cantonale di compensazione una parte del maggior ricavo, pari a 110.000 franchi. Il previsto contributo per il 2019 ammonta così a 4.320.500 franchi, con un conguaglio a favore di quest’ultima di ben 900.000 franchi. «Sicuramente un’ottima notizia per le finanze cantonali e soprattutto comunali», si sottolinea dunque nel Consuntivo.

©CdT.ch - Riproduzione riservata