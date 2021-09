Che ne è del progetto Velodromo Ticino all’ex caserma di Losone? Se lo sono chiesti in parecchi settimana scorsa, dopo la notizia dell’approvazione, da parte del Consiglio degli Stati, della Concezione degli impianti sportivi di importanza nazionali (CISIM), grazie alla quale ai promotori della struttura cantonale andrebbe un contributo di 5 milioni di franchi. Se lo è chiesto anche il Consiglio comunale losonese, che ieri sera ha sollecitato il Municipio affinché ricontatti i promotori dell’impianto per capire se e in che misura sia ancora pensabile puntare sul progetto. A chiedere l’inserimento della trattanda extra LOC nell’ordine del giorno è stato il popolare democratico Mario Tramèr, cui si è affiancato anche Gianluigi Daldoss (PLR).

Da certezza a ipotesi

Della realizzazione di un velodromo all’interno del comparto dell’ex caserma si parla da diversi anni. Da quando, cioè, SwissCycling ha espresso la volontà di realizzare la struttura al sud delle Alpi. E via via che l’idea prendeva forma, l’ubicazione losonese diventava sempre più gettonata, tanto da trasformarsi quasi in certezza (soprattutto dopo la caduta del progetto riguardante un palazzetto del ghiaccio regionale). Gli incontri fra promotori dell’infrastruttura ciclistica e le autorità comunali non erano mancati. L’ultimo era stato due anni fa, al termine del quale ci si era lasciati rinnovando l’interesse a passare dalla teoria alla pratica, a condizione che fosse dimostrata la disponibilità del capitale necessario (di circa 17 milioni, lo ricordiamo, l’investimento stimato). «Da allora – ha chiarito ieri sera il sindaco Ivan Catarin – non abbiamo più sentito né saputo nulla. Anche noi abbiamo appreso dai media del voto del Consiglio degli Stati», a margine del quale da più parti Tenero (e il terreno dell’ex cartiera, in particolare) era stata indicata come sede più probabile del nuovo velodromo ticinese. Nel frattempo il dossier losonese si è ulteriormente complicato, con il «blocco» pianificatorio che si è abbattuto sull’ex caserma dopo le sentenze del Tram che hanno cassato la variante per la riconversione approvata dal Legislativo e l’affitto provvisorio degli spazi. Ora, di concerto con il Cantone, ci si è messi a un tavolo per ripartire da zero e – lo hanno sottolineato lo stesso sindaco, ma anche vari consiglieri comunali – sarà quella la priorità. Senza una pianificazione cresciuta in giudicato, infatti, sarà impossibile assegnare qualsiasi nuovo contenuto all’ex caserma.

Non tutti davvero convinti

Per Tramèr quella del velodromo è comunque un’occasione da non perdere e Losone sarebbe l’ubicazione ideale, «non foss’altro che per l’ampiezza dei terreni, a disposizione senza la necessità di trattare con proprietari privati. Da considerare anche la vicinanza del campo da golf, il futuro Golf Resort previsto dal Patriziato e la presenza del Centro sportivo nazionale, che già utilizza la palestra Vacchini. Ci si mobiliti, insomma, con forza e convinzione, per rimettere in corsa Losone». E se per Daldoss sarebbe giusto mobilitarsi per capire almeno se valga la pena continuare sulla strada intrapresa, Davide Fabbri (Lista della sinistra, subentrato proprio ieri assieme al PPD Andrea Porrini) ha ricordato che quest’ultima rischia di essere davvero in salita per la mancanza di una base pianificatoria. Leonardo Pinoja (UDC) si è espresso favorevolmente sulla destinazione per sport, cultura e tempo libero del comparto dell’ex caserma, avanzando invece qualche riserva sulla questione velodromo. «Siamo veramente certi che Losone ne abbia bisogno?», si è chiesto. Una domanda alla quale il leghista Michele Grünenfelder ha risposto negativamente, elencando tutti gli atout di Tenero e invitando a pensare per l’ex piazza d’armi a contenuti «più interessanti per la popolazione locale». In ogni caso il Municipio contatterà i promotori del velodromo e ne discuterà anche con il Patriziato. «Si tratta di un atto dovuto – ha concluso il vice sindaco Fausto Fornera – considerando che nel messaggio del Consiglio federale Losone è ancora citata come possibile sede dell’impianto».

In entrata di serata il Legislativo ha approvato tutti i messaggi all’ordine del giorno, fra i quali quelli inerenti i Consuntivi 2020 e crediti per l’acquisto di veicoli elettrici e per lavori di sistemazione idraulica della Melezza.

Un centro extrascolastico

Il Comune non creerà un proprio asilo nido, vista la struttura privata già ospitata alla Scuola dell’infanzia. Così ha risposto al PLR Athos Ghiggi il municipale Alfredo Soldati. Se ne ventila però il trasloco, per ragioni di spazio. Potrebbe spostarsi, secondo fonti del CdT, nel palazzo che l’AGIE lascerà libero ai Saleggi, con un nuovo centro extrascolastico.

