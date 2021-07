Losone e l’Accademia Dimitri continuano a credere nel lieto fine

All’epoca del primo ricorso li avevamo paragonati a Renzo e Lucia: come «I promessi sposi» di Alessandro Manzoni decisi a convolare a nozze nonostante le innumerevoli difficoltà che si ritrovano davanti sul cammino. E oggi Municipio di Losone e Accademia Dimitri continuano a credere nel lieto fine della loro storia, anche se gli ostacoli continuano a piover loro addosso. L’ultimo in ordine di tempo sono le due decisioni firmate dal Tribunale cantonale amministrativo (TRAM) (vedi CdT del 22 giugno), che – in pratica – bloccano sia la procedura pianificatoria per il trasferimento della scuola nel comparto dell’ex caserma sia l’affitto provvisorio degli spazi di quest’ultima. Ma, come detto, i due «fidanzati» non si rassegnano (lo hanno ribadito in un recente incontro) e l’Esecutivo è già sceso...