«Finalmente», rubando le parole al capogruppo PLR Gianluigi Daldoss, Losone avrà la sua nuova casa comunale. Un progetto da 13,2 milioni – approvato con 25 favorevoli, un contrario e tre astenuti – che permetterà anche di valorizzare l’area dell’ex scuola dell’infanzia, andando così a realizzare una sorta di piazza. Quel centro d’aggregazione, di cui molti a Losone sentono la mancanza. «Della nuova casa comunale si parla da decenni. E ora riusciamo a partorire l’elefante. Con indubbi vantaggi, come l’accesso per i disabili, il parcheggio sotterraneo, la riunione dell’amministrazione sotto un unico tetto e così via», ha sottolineato lo stesso Daldoss, portando l’adesione del suo partito. «Ci sarebbe però piaciuto che il Municipio avesse dimostrato maggiore coraggio, proponendo un progetto ancora più marcante per l’intera zona», ha comunque aggiunto, dando voce al suo «diavoletto interiore». «Ci troviamo di fronte a un investimento che capita ogni 100 anni», gli ha fatto eco Nathalie Ghiggi Imperatori (PPD + GG). «Il progetto è stato portato avanti, dando la possibilità a tutti di esprimere la propria opinione. Facendolo maturare e adeguandolo strada facendo. Si sono fatte delle concessioni e si sono trovati compromessi – in un modo di procedere tipicamente svizzero – e si è così creato il consenso, proponendo alla fine un buon progetto che risponde alle necessità del Comune». Mentre Francesca Flammini (UDC) ha dal canto suo invitato a vigilare sul rispetto dei costi preventivati: «Non vogliamo infatti una scuola dell’infanzia bis».

Tra rose e spine

L’approvazione di uno dei «progetti tra i più importanti degli ultimi anni, non solo per il tenore dell’investimento», come sottolineato dal sindaco Corrado Bianda, non è però avvenuta senza discussioni. Anzi. In apertura, infatti, Alessandro Chiappini (Partito Estetico) ha proposto di rinviare la trattanda. «Non ha senso vagliare un credito così importante a dieci giorni dalle elezioni», ha detto ritenendo che fosse meglio lasciare l’incombenza ai nuovi membri del Legislativo. «Questo tema è stato affrontato già tempo fa, scegliendo di portarlo sui banchi di questo Consiglio comunale per non perdere, nella migliore delle ipotesi, ulteriori 6-7 mesi», ha ribattuto il sindaco. E i consiglieri gli hanno dato ragione.

Lunga e articolata, poi, la discussione in merito allo standard energetico del futuro palazzo comunale. Matteo Piatti (indipendente sulla Lista della Sinistra), mettendo in dubbio le valutazioni energetiche dei progettisti, si è battuto a favore del raggiungimento dello standard Minergie-P, più elevato rispetto a quello base proposto dall’Esecutivo. Sottolineando l’opportunità per il Comune di fungere da modello e di essere così lungimirante, ha quindi proposto un emendamento per aumentare il credito concesso, proprio con lo scopo di raggiungere una maggiore efficienza energetica. Ma il Consiglio comunale ha scelto di non cambiare rotta, ritenendo il risparmio futuro troppo esiguo rispetto al maggiore investimento richiesto.

Contrari al credito, infine, Beatrice Duca e Fabio Laffranchi (Lega), secondo i quali l’investimento è troppo esoso per la casse del Comune di Losone.