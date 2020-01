Losone, il PLR svela le sue carte

La sezione del Partito Liberale Radicale di Losone ha presentato i nominativi delle liste per il Municipio e per il Consiglio comunale in vista delle prossime elezioni del 5 aprile. «Come negli ultimi quadrienni, la commissione cerca, capitanata dal vice presidente della sezione Mauro Quattrini, dopo un intenso lavoro è riuscita nell’intento di comporre due liste valide, eterogenee e composte da persone motivate», si legge in una nota.

Per la corsa al Municipio vengono confermati gli uscenti Ivan Catarin (vice sindaco, nell’Esecutivo dal 2012) e Daniele Pidò (in Municipio dal 2016), ai quali si aggiungono Ilaria Nicora, Vincenzo Gambino, Dennis Gerber, Daniel Hauser e il presidente della sezione Stefano Giuliani. I sette candidati, con le loro personalità e sensibilità, rappresentano vari ambiti professionali.

«A loro vanno aggiunti i trenta candidati che si sono messi a disposizione per la lista del Consiglio comunale, tra i quali spicca un folto gruppo di giovani che sicuramente porteranno idee innovative e nuova linfa all’interno del partito», conclude la nota.