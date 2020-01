A Losone la Lega dei ticinesi si presenta con gli Indipendenti alle elezioni del 5 aprile. Per il Municipio corrono l’attuale consigliere comunale Orlando Guidetti (Indipendente), Flavio Laffranchi e Moreno Milani, mentre per il Consiglio comunale si schierano Orlando Guidetti, Flavio Laffranchi, Moreno Milani, Michele Grünenfelder e Gigliola Beffa Barosso. «Sono stati quattro anni molto combattuti, ma grazie al lavoro (vedi la dura battaglia contro la riapertura del Centro richiedenti asilo a Losone, dopo aver acquistato il comparto per 4,5 milioni), il nostro progetto sempre attuale di un parco artistico e molte altre battaglie su ingiustizie, nonché alla grande intraprendenza e voglia di fare di Orlando, molte persone ci hanno contattato per firmare come proponenti: oltre 50 persone hanno voluto firmare le liste e questo ci ha fatto molto piacere», si legge nella nota inviata dalla presidentessa e consigliera comunale uscente Beatrice Duca, la quale lascia dopo oltre vent’anni di impegno.