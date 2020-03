È entrata in funzione a marzo l’app ufficiale del Comune di Losone. Il Municipio invita tutta la cittadinanza a scaricare l’app e attivare le notifiche in maniera da restare sempre aggiornata sulle comunicazioni comunali riguardo l’attuale emergenza sanitaria.

L’applicazione «Comune di Losone» è disponibile sia sull’App Store dell’iPhone sia sul Play Store dei telefoni con sistema Android e si presenta come un complemento al sito. Gli utenti possono scorrere tutte le news pubblicate dal Comune, visionare l’albo online, trovare le informazioni sulla raccolta dei rifiuti e la mappa con le isole ecologiche. Inoltre, sull’app si possono reperire tutti i numeri di telefono e gli indirizzi email dell’amministrazione comunale, inclusi quelli della polizia e dei servizi sociali, per poter contattare rapidamente i diversi uffici in questo periodo in cui gli sportelli sono chiusi al pubblico.