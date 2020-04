In tempo di crisi, anche il Comune di Losone adotta misure fiscali a favore della popolazione e dell’economia, allineandosi a quanto messo in atto dal Cantone in questo stesso ambito. Come spiega un comunicato, «gli interessi di ritardo sui crediti fiscali, compresi gli acconti non ancora saldati, non saranno conteggiati tra il 1. marzo 2020 e il 30 settembre 2020. Durante questo periodo il tasso dell’interesse di mora sarà, quindi, dello 0%». Il Comune «confida nella responsabilità individuale di ognuno e nella solidarietà verso la comunità». Inoltre ringrazia «tutti coloro che si impegneranno a rispettare le scadenze, ciò consentirà di assicurare l’erogazione dei servizi essenziali durante questa emergenza e di portare avanti in seguito le opere fondamentali per sostenere la popolazione e far ripartire l’economia». Il Municipio sottolinea infine di seguire con particolare attenzione l’evolversi della situazione e si dice «pronto ad adottare ulteriori misure a favore dell’economia locale e della cittadinanza».