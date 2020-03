Losone, sospesi gli eventi comunali previsti a marzo

«Nonostante per la maggior parte delle persone la malattia causata dal coronavirus abbia un decorso blando, esiste il rischio di complicazioni particolarmente gravi per le persone più anziane o con patologie croniche. Il Municipio di Losone - si legge in una nota della Cancelleria comunale - dopo aver preso atto delle raccomandazioni rilasciate dalle autorità federali e cantonali riguardo l’organizzazione di manifestazioni pubbliche, ha reputato necessario intervenire in maniera più rigorosa per proteggere le persone maggiormente a rischio, in particolare gli anziani e i malati cronici. Pertanto tutti gli eventi pubblici organizzati dal Comune durante il mese di marzo saranno rinviati a data da definirsi per limitare la diffusione del COVID-19. Inoltre, il Municipio sensibilizzerà tutte le società sportive e gli altri organizzatori, che hanno previsto manifestazioni nello stesso periodo, perché valutino la situazione e, se necessario, rimandino i propri eventi o si attivino per organizzare sufficienti misure cautelari».