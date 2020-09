Lotta contro i mozziconi di sigaretta

Al tempo della COVID-19, anche le campagne di sensibilizzazione devono essere riviste per garantire la sicurezza dei cittadini. E simpatica si dimostra la strategia messa in campo dal Comune di Ascona, che in concomitanza con il Clean-Up Day 2020, sotto l’egida dell’Ufficio tecnico lancia un’azione su più fronti per rendere attente le persone sulle conseguenze dannose che i mozziconi di sigaretta provocano all’ambiente.

Un quiz rispettoso

Sabato, dunque, la Società sub Ascona si impegnerà a ripulire il golfo dai rifiuti, ingombranti o meno, che vengono gettati nelle acque del Verbano.

Mentre sul territorio comunale saranno disposti 10 «portacenere di voto» con domande spiritose che incoraggeranno i fumatori a partecipare a una sorta di quiz, scegliendo tra due risposte grazie all’inserimento del mozzicone in un’apposita fessura. «Si invitano così i fumatori a smaltire il mozzicone in maniera simpatica e giocosa», sottolinea una nota del Borgo. Oltre ai portacenere saranno inoltre installati pannelli a forma di bolla che riportano informazioni sul tema dell’inquinamento. Il tutto con lo slogan «I love Ascona». L’azione nasce dalla constatazione che le vecchie abitudini sono difficili da sradicare. E molti mozziconi, dunque, continuano a essere gettati sul suolo pubblico, in un tombino o peggio ancora nel lago.

Nessun rischio

Come accennato, a differenza degli anni scorsi in cui la popolazione veniva coinvolta direttamente nella pulizia del comune, quest’anno a causa delle restrizioni dettate dalla diffusione della Covid-19, il Comune di Ascona per il Clean-Up Day ha preferito optare per una campagna di sensibilizzazione e preservare così la popolazione da possibili rischi per la salute.

