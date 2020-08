Luce verde ai crediti per le scuole

L’edilizia scolastica, oggi, è una priorità per il Municipio di Locarno. E lo è anche per la Commissione della gestione che, in due distinti rapporti, mostra luce verde ad altrettanti crediti a favore, appunto, delle scuole. Il primo è di 420.000 franchi e servirà alla progettazione definitiva dell’ampliamento, con due nuove sezioni, della scuola dell’infanzia ai Saleggi di Locarno. Mentre il secondo ammonta a 454.000 franchi e riguarda in particolare lo studio di fattibilità e il concorso di progettazione per la ristrutturazione e ancora una volta l’ampliamento della scuola elementare di Solduno.