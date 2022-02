Luce verde al contributo complessivo di oltre 8 milioni di franchi per l’attuazione di una serie misure previste dai Programmi d’agglomerato del Locarnese di seconda e terza generazione. L’ha accesa oggi, martedì, il Gran Consiglio. Le 13 misure contenute nel messaggio governativo riguardano essenzialmente opere finalizzate a migliorare la mobilità lenta. Come sottolineato da tutti gli interventi, ad iniziare da quello del relatore Bixio Caprara (PLR), manca però la quattordicesima misura: quella riguardante il nodo intermodale alla stazione FFS di Muralto, elemento centrale della futura politica dei trasporti di tutta la regione. Misura che come noto è stata congelata, e conseguentemente depennata dal messaggio governativo, dopo che il Consiglio di Stato aveva accolto due ricorsi sulle decisioni prese dal Consiglio comunale di Muralto per quanto di sua competenza al riguardo di quest’opera. Ora la speranza, ribadita da più parti durante il dibattito, è che sul nodo intermodale si trovi al più presto una soluzione condivisa. Anche perché se l’opera non dovesse essere messa in cantiere entro il primo semestre del 2025 si perderebbero i sussidi federali.