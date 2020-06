La discussione è stata approfondita. Il tema lo richiedeva. Ma il credito di 825.000 franchi per la progettazione definitiva della nuova casa comunale di Losone è stato approvato dal Consiglio comunale a larga maggioranza (25 favorevoli, 2 contrari e un astenuto). Il progetto, ricordiamo, mira a valorizzare tutta l’area (compresa l’ex scuola dell’infanzia), creando così un centro dei servizi comunali. Se sul principio erano quasi tutti d’accordo, la discussione si è dunque concentrata sulla necessità di prestare attenzione ai costi (previsti più di 12 milioni). A influenzarli saranno diverse scelte, come la realizzazione dell’autosilo, che il Legislativo spera vengano condivise.

L’area sportiva

La seduta dell’altra sera era ricca di contenuti. Il Consiglio comunale, dunque, ha ratificato anche l’acquisizione di 4 terreni sportivi del Patriziato in zona Saleggi, in diritto di superficie gratuito per 50 anni, e concesso 60.000 franchi per aggiornare il progetto del nuovo Club House, con ristorante, del tennis.

Il Consuntivo

Pollice alto anche al Consuntivo 2019, che chiude con un avanzo d’esercizio di 702.000 franchi. Un risultato figlio di spese per 23,8 ed entrate per 24,5 milioni, ottenuto prevedendo per altro ammortamenti straordinari di 961.000 franchi.

Cambio di guardia

In apertura di seduta, Matteo Piatti (Lista della sinistra) ha passato il testimone di presidente del Legislativo a Mauro Quattrini (PLR).