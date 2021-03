Una ventina gli uomini che costituiscono la squadra, il cui numero raggiunge i cinquanta durante l’alta stagione, quando agli addetti titolari si aggiungono ausiliari, partecipanti al servizio civile o a programmi occupazionali. L’obiettivo principale, si sottolinea in una nota diffusa dall’OTLMV, è quello di garantire la via d’accesso alle meraviglie del territorio. Gli uomini guidati dal responsabile Matteo Zanoli lo fanno occupandosi della manutenzione dei sentieri, ma anche della promozione di nuovi progetti o di interventi più sostanziosi. Quest’anno, ad esempio, saranno rifatti diversi ponti in varie zone e alcuni sentieri nelle Centovalli.

Per la gestione della rete sono necessari circa 1,8 milioni di franchi all’anno, due terzi provenienti dal bilancio dell’OTLMV e il resto dal Cantone. Il lavoro viene svolto anche con un occhio attento alla sostenibilità ambientale, «con – spiega Zanoli – l’utilizzo di benzina ecologica, l’uso limitato dell’elicottero e l’impiego nella misura del possibile di materiali reperibili sul posto». Importante anche la collaborazione con gli enti locali (come Comuni, Patriziati e società varie), che si ripeterà in una stagione con varie novità, come la riorganizzazione delle squadre di lavoro o l’inaugurazione, il 24 luglio a Fusio, della Via Alta Vallemaggia.