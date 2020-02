Artiglieria pesante. È il meno che si possa dire dei termini sfoderati dal Municipio di Cevio nella lettera aperta inviata ai colleghi di Lavizzara dopo la riunione di lunedì. Una lunga missiva che fa seguito alla pubblicazione, da parte dell’Esecutivo lavizzarese, del messaggio grazie al quale dovrebbe passare dalla teoria alla pratica il progetto per una nuova casa per anziani da realizzare a Broglio. Che il tema fosse parecchio controverso lo si sapeva (e non ne fa mistero lo stesso documento con le prime richieste di credito), ma – vista la scelta di avviare concretamente la procedura per costruire l’istituto – si pensava che gli attriti fossero stati perlomeno un po’ smussati. Invece no, almeno stando ai toni al fulmicotone del testo redatto a Cevio. Nel quale, accusando senza tanti giri di parole i vicini di «caparbietà ostinata e inconcludente», si invita a lasciar perdere il progetto di Broglio e a collaborare, invece, ad un’aggregazione che coinvolga la media e alta Vallemaggia. In soldoni, dunque, lo stesso Cevio, la Rovana e, appunto, la Lavizzara. Un’unione della quale, peraltro, già si era parlato in passato, ma che era finita in nulla proprio, secondo l’Esecutivo guidato dal sindaco Pierluigi Martini, per le resistenze lavizzaresi.

Una situazione desolante

In entrata della lettera le autorità di Cevio tracciano un autoritratto tutt’altro che incoraggiante. Soprattutto per contestare le accuse di egoismo. «È per la nostra stessa sopravvivenza – si legge nello scritto – che a volte non possiamo permetterci concessioni». Per la sopravvivenza di un Comune, si ricorda, che in dieci anni, dal 2003, ha perso circa 100 abitanti («un’enormità nel nostro contesto») e dove l’economia langue, le cave sono in difficoltà, «il commercio e il turismo non danno segni incoraggianti». Da qui gli sforzi profusi negli ultimi anni, sia in campagne per attirare nuovi abitanti (che, se non hanno invertito la tendenza, almeno l’hanno stabilizzata) sia in progetti di rilancio, come il Centro turistico e ricreativo di Bignasco. Il tutto con la spada di Damocle di un gettito fiscale che rischia di erodersi, togliendo al Comune «quel piccolo potenziale di sviluppo che abbiamo potuto costruire e gestire nel post aggregazione».

Tutti sulla stessa barca

Sottolineando poi come, parlando di solidarietà, la collaborazione debba essere esercitata da entrambe le parti, il Municipio di Cevio aggiunge che «siamo dunque tutti sulla stessa barca e ribadiamo che non giova a nessuno ‘una guerra tra poveri’ se non a impoverirci ulteriormente e a imbarcare nuova acqua che finirà per affondarci tutti». Chiaro il riferimento alla questione casa per anziani, ma anche alla situazione stessa di Lavizzara, che le autorità di Cevio dipingono in modo impietoso. Nella lettera si parla di problemi di fondo che non sarebbero stati risolti con l’aggregazione comunale. «Evidentemente – prosegue la missiva – sono problemi endemici, legati all’attuale periodo storico e relativi comportamenti sociali».

Una lista di carenze

Inizia poi la lista di «carenze» lavizzaresi: dalla mancanza di un negozio a quella di una banca, dalle scuole a rischio alla prevista chiusura della Posta. «Alla luce di tutto questo – prosegue lo scritto –, che parla in modo forte e chiaro, fino a quando perdurerà la volontà – forse ammirevole, forse ostinata – di resistere ad ogni costo e di arroccarsi caparbiamente nel fortino lavizzarese?». Un fortino che, sempre secondo Cevio, rischia di caricarsi ora, con l’istituto di Broglio, di «un fardello assolutamente impegnativo».

Da qui l’invito a rinunciare al progetto (all’idea «concorrente» di innalzare di un piano la Residenza Le Betulle di Cevio non si fa cenno), concentrandosi invece sulla possibilità di riaprire il discorso aggregativo. Il centro vallerano si dice disposto ad entrare in materia. «Una media e alta valle unita permetterà di gestire meglio il comprensorio e le sue esigenze, conferendo al territorio retrostante la forza data al suo polo». Anche, si ricorda, nell’annosa questione dello sfruttamento delle acque. «Questa – conclude Cevio – è la vera grande sfida (che formerebbe, fra l’altro, il Comune più vasto del Ticino, ndr.), il resto è contorno».

