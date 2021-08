Maggia gioca d’anticipo e mette la plastica nel sacco

In attesa che il Cantone o il Consorzio raccolta rifiuti Vallemaggia decidano se realizzare o meno un sistema centralizzato per la raccolta e lo smaltimento degli involucri non compresi nella differenziata, il Comune di Maggia si è attrezzato per la raccolta separata della plastica. Grazie alla collaborazione con la ditta RS Recupero Materiali SA di Bironico, si è infatti dotato del sistema di raccolta e riciclaggio delle plastiche usate, tramite il sistema Sammelsack. «Era un progetto già avviato nella scorsa legislatura, ma dopo le ultime elezioni e anche su sollecitazione della cittadinanza abbiamo deciso di accelerare sulla raccolta della plastica», conferma il sindaco Andrea Sartori. «Anche perché abbiamo potuto verificare che funziona egregiamente negli altri Comuni del Locarnese e Valli – Terre di Pedemonte, Onsernone e Losone, ad esempio, ndr – che hanno introdotto da tempo il sistema Sammelsack». E il sindaco aggiunge: «Il sacco per la raccolta degli oggetti in plastica non riciclabile, realizzato in un materiale resistente e che, grazie alla capacità di 60 litri, può essere utilizzato diversi prima di essere portato al centro di raccolta, non ha un costo eccessivo: il rotolo da 10 pezzi si può acquistare a 25 franchi». I punti vendita dei Sammelsack sono situati presso la cancelleria di Maggia o in alcuni esercizi commerciali della zona quali il Satellite Denner e il negozio Coop, sempre nel capoluogo comunale, o all’Unione cooperativa di consumo a Moghegno.