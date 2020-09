A seguito delle ultime abbondanti precipitazioni, nel Comune di Maggia sono state revocate le misure prese lo scorso 27 luglio inerenti il divieto per l’utenza di utilizzare l’acqua potabile per tutte le attività non strettamente indispensabili. Sebbene la situazione relativa all’approvvigionamento idrico sia momentaneamente migliorata, il Municipio invita comunque la popolazione a fare uso parsimonioso dell’acqua in quanto è un bene primario e vitale.