«Maggia, un’opposizione fine a se stessa»

La seduta di Consiglio comunale dell’8 giugno ha lasciato qualche strascico a Maggia. La scorsa settimana il gruppo Lega-UDC aveva preso posizione in merito alle misure di sostegno all’economia locale post-coronavirus annunciate dal sindaco Aron Piezzi, il quale nello stesso comunicato rilanciato ieri sul ‘Mattino’ veniva accusato di fare campagna elettorale e mettere in cattiva luce gli avversari politici. Ora la replica di Andrea Sartori, capogruppo PLR, partito del sindaco. Parlando di «teatrino» per definire l’atteggiamento leghista nella seduta, il liberale radicale denuncia «un’opposizione fine a se stessa». Ricordiamo che la destra aveva ritenuto ‘più opportuno rimandare a primavera il credito per il progetto dell’Alp Canaa promossa dal Patriziato di Lodano’ (poi approvato dal CC) in attesa di tempi migliori e soprattutto più chiari per quanto riguarda gli effetti della pandemia. Il PLR replica però ribadendo la solidità delle finanze comunali per capacità di autofinanziamento e capitale proprio, e spiega che il sostegno di 40.000 franchi dell’ente pubblico al progetto patriziale costituisce proprio una di quelle misure anticicliche invocate dai leghisti.