«Utilizzo del suolo pubblico da parte di bar e ristoranti: un successo da mantenere?». È il titolo, nonché la domanda di fondo che i consiglieri comunali Alberto Akai (PPD) e Simone Merlini (PLR) pongono al Municipio in un’interrogazione.

Gli interroganti partono da una semplice constatazione. Ovvero il successo che sembra riscuotere la decisione dell’Esecutivo che, come misura di sostegno all’economia dopo la fase di lockdown, ha appunto concesso agli esercizi pubblici di aumentare la propria superficie all’esterno, occupando posteggi, spazi pedonali, piazze e così via. «I numerosi esercizi pubblici situati lungo le vie hanno potuto rendere questi percorsi più accoglienti, piacevoli e attrattivi sia per la popolazione, sia per i turisti», spiegano Akai e Merlini. «Strade in Città Vecchia, in piazza Grande, piazza Muraccio e vie della città sono diventate punti di ritrovo e passaggio molto apprezzate. Legittimo quindi chiedersi se non sia il caso di fare tesoro di questa esperienza e mantenere tale opportunità anche una volta superata definitivamente l’emergenza coronavirus».

Al Municipio, quindi, si chiede se ritiene di confermare che «l’utilizzo allargato del suolo pubblico durante questi primi mesi di riapertura sia stata una scelta azzeccata», se ha ricevuto reazioni positive da parte degli esercenti e se crede che la misura «possa diventare definitiva». E nel caso di una riconferma anche per il futuro: l’utilizzo maggiorato degli spazi potrà essere mantenuto «senza ulteriori aumenti delle tasse relative all’occupazione dell’area pubblica?».