Credibilità è la parola maggiormente echeggiata oggi nell’aula del Pretorio di Locarno, dove si è celebrato il processo d’appello riguardante il caso dei due agenti della Polizia cantonale accusati di abuso di autorità e di lesioni per aver, nel novembre del 2013, malmenato un cittadino italiano, oggi 35.enne, che si era messo al volante in evidente stato di ebrietà. I poliziotti erano già comparsi davanti alla corte delle Assise correzionali di Locarno, presieduta dal giudice Mauro Ermani, nel novembre di due anni fa ed erano stati condannati a 9 mesi con la condizionale e al pagamento di una multa di 5.000 franchi il più anziano (oggi 39.enne) e a 150 aliquote giornaliere, da 120 franchi ciascuna (sempre sospese), e a una multa di 3.000 franchi il più giovane, oggi 30.enne e che all’epoca dei fatti era agli esordi della carriera. Una carriera che, per entrambi, da allora è finita in una sorta di limbo. «Congelata» in attesa dei risvolti penali la procedura amministrativa, ai due agenti sono pure preclusi sia promozioni sia eventuali avanzamenti attraverso concorsi interni. Contestando quanto loro imputato, hanno dunque impugnato la sentenza di primo grado.

Se per avere almeno un’idea di quanto accaduto appena fuori dall’ospedale esistono alcuni filmati dell’impianto di videosorveglianza (seppur non chiarissimi), impossibile avere prove concrete per quel che è successo in gendarmeria. Tutto, insomma, come si diceva all’inizio, è una questione di credibilità. Il giudice Ermani, firmando la sentenza di primo grado, aveva ritenuto attendibile la versione del cittadino italiano che, come detto, sostiene di esser stato picchiato dai due poliziotti. Una ricostruzione ribadita ieri in aula dal procuratore pubblico generale Andrea Pagani (che ha «ereditato» il caso dal suo predecessore John Noseda) e dall’accusatore privato, avvocato Stefano Will. Entrambi, pur ammettendo la condotta discutibile del conducente (fra l’altro anch’esso condannato con decreto d’accusa per quanto commesso al volante), hanno definito «sproporzionati e non giustificati» sia i provvedimenti fisici messi in atto durante l’intervento di polizia sia la decisione di portare l’uomo in gendarmeria, giudicando attendibile il racconto delle botte che avrebbero provocato la frattura del setto nasale. Da qui la richiesta di conferma della prima sentenza.