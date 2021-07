Spazi ridotti e bancarelle troppo piccole. C’è un certo malumore tra gli ambulanti che, regolarmente, animano il mercato di piazza Grande a Locarno. Un mercato che dovrà temporaneamente lasciare il salotto cittadino per lasciare spazio al Festival del film. Non è certo una novità. Anzi, una consolidata tradizione, che richiede un sacrificio, seppur limitato nel tempo (dal 22 luglio al 26 agosto). A creare malumore è però il fatto che, quest’anno, le bancarelle non potranno approfittare degli spazi dei giardini Rusca, ma solo di quelli – più limitati – dei giardini Pioda. E questo, stando a quanto confermato al CdT dallo stesso Comune, in sostanza perché la nuova pavimentazione adottata nei giardini Rusca, in calcestre, non potrebbe sopportare la posa di tavoli, bancarelle e così via. Pena danneggiarla....