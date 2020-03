Il presidente del Locarno Film Festival Marco Solari ha lasciato oggi l’ospedale La Carità di Locarno, nel quale era stato ricoverato dopo essere risultato positivo al coronavirus. «Sono state giornate difficili e intense, in cui mi sono sentito vicino nel pensiero a chi sta ancora soffrendo e a chi ha perso congiunti e amici cari - afferma interpellato dal CdT -. Sono pieno di riconoscenza per i medici, le infermiere e gli infermieri, il personale curante e gli inservienti di La Carità che – come succede certamente nelle altre cliniche dell’EOC – stanno lavorando fino al limite delle loro forze mantenendo gentilezza e sorriso e, malgrado il tragico momento, una certa gioviale seppur consapevole allegrezza d’animo. Ammirevole. Ho sentito il sibilo della falce a pochi millimetri. Questo mi permette di dire quanto sia rimasto sorpreso dalle centinaia di mail, SMS e WhatsApp che mi sono state inviate in questi giorni alle quali vorrei rispondere singolarmente, ma sono troppe. Persone conosciute e persone che lo sono meno sia in Ticino, sia in Svizzera e persino dall’Italia, Paese che sta soffrendo in modo indicibile. Per chi come me ha dovuto difendere per decenni, giorno per giorno, le proprie convinzioni e le proprie azioni contro attacchi sovente violenti, e inopportunamente personali, il fatto di ricevere così tante testimonianze d’affetto non può che lasciare un senso di profonda gratitudine e un incoraggiamento, appena ristabilito, di ricominciare a lavorare pienamente per la riuscita del Locarno Film Festival e degli Eventi letterari al Monte Verità asconesi insieme con i Consigli responsabili e le squadre operative e artistiche dei rispettivi eventi locarnesi».