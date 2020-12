L’ha picchiata più volte, arrivando anche quasi a strangolarla, ma non l’ha costretta ad avere rapporti sessuali né tantomeno l’ha violentata. Era sua moglie ed esercitava il mestiere più vecchio del mondo, la prostituta. In almeno tre circostanze la Corte delle criminali presieduta da Amos Pagnamenta ha accertato che la donna è stata picchiata dal marito, ma ha smontato l’impianto accusatorio più pesante elaborato dalla procuratrice pubblica Chiara Borelli – che in aula ha chiesto 6 anni e sei mesi per l’imputato - che lo vedeva protagonista di ripetuta violenza carnale. Per il 49.enne locarnese, detenuto dall’aprile scorso, si aprono così le porte del carcere (pena sospesa per due anni), anche se dovrà seguire una terapia psicologica.