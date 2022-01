Picchiato tre volte nel giro di un anno. È quanto accaduto a un giovane del Locarnese nel 2018 e ora due dei protagonisti della vicenda finiranno in aula per rispondere delle accuse di aggressione, lesioni gravi, lesioni semplici, minaccia e contravvenzione alla Legge federale sugli stupefacenti. Il processo sarà celebrato il 20 gennaio a Lugano davanti alle Assise correzionali di Locarno presiedute dalla giudice Francesca Verda Ciocchetti. L’accusa sarà sostenuta dalla procuratrice pubblica Marisa Alfier, mentre a difendere i due imputati – entrambi classe 1998 – saranno gli avvocati Massimiliano Parli e Gabriella Mameli. La prima aggressione avvenne nel gennaio di tre anni fa all’esterno delle scuole Medie di Minusio, dove la vittima – che aveva avuto una relazione con l’amica di uno dei due imputati – fu attirata con una scusa e poi picchiata (anche con un martello) dai due giovani, oggi 24.enni, e da due minorenni. Il 9 dicembre 2018 il rivale in amore fu nuovamente colpito con un pugno alla discoteca Vanilla di Riazzino, mentre il 23 dicembre successivo teatro della terza aggressione fu La Rotonda di Gordola, dove la vittima rimediò una bottigliata che la ferì sopra un occhio.