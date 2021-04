Durante il fine settimana la polizia di Losone ha pattugliato il parco del Meriggio per sensibilizzare i frequentatori sull’obbligo della mascherina. A fine marzo il Municipio ha introdotto l’obbligo di indossare la mascherina in tutta la zona verde del Meriggio. Una misura precauzionale ritenuta necessaria per prepararsi ad accogliere chi torna all’aperto per godersi l’arrivo della bella stagione.