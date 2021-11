Non è ancora un’unione civile tra gli agenti delle polizie di Minusio e quelli del Piano, ma certamente un rapporto di vicinanza delle forze dell’ordine destinato a completarsi sull’altare della fusione dei corpi. Almeno stando al Municipio di Minusio che ha allestito un messaggio per formalizzare l’unione del suo corpo di polizia con quello intercomunale del Piano di stanza a Gordola. Messaggio che verrà proposto all’ordine del giorno per l’approvazione già nella prossima seduta di Consiglio comunale prevista in dicembre o, al più tardi, in quella di febbraio. «Il messaggio era pronto da tempo, ma abbiamo voluto approfondire alcuni aspetti giuridici sulle differenze contrattuali, il monte ore settimanale e le condizioni salariali tra i due corpi. Chiariti questi punti, siamo pronti a sottoporre...