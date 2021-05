Il Consiglio di amministrazione dell’Ente Ospedaliero Cantonale (EOC) ha nominato il Dr. med. Mauro Natale Molina, medico specialista in Ortopedia e Traumatologia, a viceprimario del Reparto di Ortopedia dell’Ospedale Regionale di Locarno (ODL). Il Dr. med. Molina, attivo presso l’EOC dal 2014, ricopre attualmente la funzione di caposervizio.

Studia medicina all’Università degli Studi di Pavia, dove si laurea nel 1998. Nel 2003 ottiene il titolo di specializzazione in Ortopedia e Traumatologia. Dopo la formazione di base lavora presso il Dipartimento di Ortopedia e Traumatologia

dell’Azienda Ospedaliera Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi di Varese e presso la Struttura complessa di Ortopedia e Traumatologia dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Maggiore della Carità di Novara. Inizia quindi la sua collaborazione con l’Ente Ospedaliero Cantonale, dapprima come capoclinica di Ortopedia e Traumatologia dell’Ospedale Regionale di Lugano, in seguito come caposervizio di Ortopedia e Traumatologia dell’Ospedale Regionale di Locarno, dov’è tuttora impiegato. Il suo principale campo di interesse è la chirurgia protesica e la traumatologia.