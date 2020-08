Sono oltre 600 i cittadini del quartiere Locarno-Campagna che hanno firmato l’opposizione contro la sostituzione di tre antenne della Swisscom nella loro zona (che implica il passaggio al 5G) situate su alcuni terreni delle FART (zona in Selva-via Franzoni 1). È quanto comunicano oggi i firmatari. Come ricorderete già un mese fa l’associazione di quartiere, facendosi portavoce delle preoccupazioni della popolazione, aveva reso attento il Municipio di essere «contraria alla concessione della licenza edilizia». In seguito vi è stata l’interrogazione di Marko Antunovic (Verdi) e di altri otto colleghi di Consiglio comunale che chiedeva chiarimenti all’Esecutivo cittadino.