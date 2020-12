Piazza Grande. Uno spazio aggregativo, non solo focalizzato sugli eventi maggiori, come Moon and Stars o il Film Festival, ma per tutta la popolazione. Insomma, è il salotto dei locarnesi. Al contempo, però, è anche uno spazio attorno al quale ruotano parecchi commerci, tra bar, ristoranti e negozi. Non a caso, proprio negli scorsi giorni, dalla Società commercianti, industriali e artigiani del Locarnese (SCIA) è giunta la richiesta di riammettere di nuovo le auto in piazza, durante le domeniche di apertura straordinaria dei negozi in vista del Natale. Tiepida la reazione del sindaco Alain Scherrer, non fosse altro che per il centro – mancando la pista ghiaccio a seguito della pandemia – si è già previsto un addobbo particolare.

Proposta non attuabileE ora un’altra doccia fredda per chi vorrebbe...