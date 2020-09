Ottimismo. Moderato. Anche perché le incognite legate all’evoluzione dell’emergenza sanitaria non mancano. Ma nel cielo sopra il settore turistico del Verbano, oggi ci sono di certo meno nubi di quante si potessero prevedere durante i mesi di marzo o aprile. «Rispetto ai dati che emergevano durante il lockdown, che indicavano il 90% in meno di visitatori, la stagione sta andando decisamente meglio», spiega il direttore delegato dell’Organizzazione turistica Lago Maggiore e Valli, Fabio Bonetti, assieme al quale abbiamo scattato una fotografia del settore sul concludersi dell’estate. «L’inizio è stato nero», sottolinea. Poi la situazione generale, come noto, si è pian piano sbloccata a partire dal mese di maggio. A giungo, i pernottamenti sono stati comunque inferiori del 17% rispetto al 2019 e anche i campeggi hanno registrato un -20%. Ma in quel mese non tutti avevano voluto o potuto riaprire subito. «Il mese di luglio, invece, è andato molto bene», spiega Bonetti. «Sul fronte alberghiero c’è stato un aumento del 14% rispetto al 2019 e su quello dei campeggi del 7% ». In totale, da gennaio a luglio (i dati ufficiali di agosto non sono ancora disponibili) si ottiene così un -38% e, rispettivamente, un -29%. Cifre non rosee, certo, ma appunto migliori rispetto a quanto preconizzato in marzo. E le previsioni per l’anno che va concludendosi parlano ora del -30% sul fronte alberghiero e del -25% per i campeggi.

Il virus non intacca il prodotto

Molto dipenderà da come andranno settembre e ottobre, legati a doppio filo con l’evoluzione della pandemia. Due mesi, i prossimi, che tipicamente sono gettonati da chi viene nel Locarnese per scoprire il territorio, grazie a passeggiate o escursioni. «Il prodotto, salvo per ciò che concerne le manifestazioni, non è assolutamente stato intaccato dal coronavirus», sottolinea il nostro interlocutore. «Siamo dunque fiduciosi che si confermi la tendenza in atto». Ovvero che gli svizzeri scelgano in particolare il Ticino per qualche giorno di vacanza. «Una tendenza – riprende il direttore – già riscontrata durante altri momenti particolari, che potrebbe portare le strutture ricettive ad allungare la stagione di qualche settima. Alcune ci stanno pensando».

Parlando dell’autunno, e anche del Natale, non vanno poi dimenticati i bed & breakfast e le case di vacanza, che in questi periodi vivono i loro momenti migliori. E che sembrano promettere molto bene anche per il 2020. «Di certo le incognite non mancano, anche dal profilo sanitario, ma siamo moderatamente ottimisti», ribadisce dunque Bonetti.

Le prenotazioni crescono

Finora, proprio a seguito della virata verso il Ticino di molti confederati (e anche molti romandi) per le proprie vacanze, si è constato un cambio nella tipologia del turista: più giovani e famiglie, meno anziani che forse non si sentivano a loro agio nell’intraprendere in viaggio. Seppur in Patria. Questo non preoccupa, appunto, in vista dell’autunno, quando sono particolarmente le persone più in là con gli anni a raggiungere il sud delle Alpi? «Se ad inizio agosto le prenotazioni per settembre e ottobre erano ancora scarse, ora stanno arrivando», risponde il nostro interlocutore. «Negli scorsi mesi abbiamo investito molto nel marketing, per marcare presenza sul mercato interno e dire ai potenziali clienti, anche nuovi, che ‘noi ci siamo’. E lo stesso stiamo facendo ora in vista dell’autunno. In Ticino, almeno per il momento, la situazione epidemiologica è inoltre migliore rispetto ad altre zone della Svizzera. Qui gli anziani potrebbero sentirsi comunque sicuri».

Fiducia per il 2021

A Fabio Bonetti abbiamo anche chiesto di condividere le sue sensazioni in vista del 2021. «Anche in questo caso siamo abbastanza fiduciosi. Non crediamo che si registrerà un secondo lockdown. Incrociando le dita, se il meteo ci assisterà, non dovremmo dunque perdere la parte iniziale della stagione, come successo quest’anno ad esempio con la Pasqua. E la gente ha ormai iniziato a prendere l’abitudine di fare le proprie vacanze in Svizzera». Agli operatori il compito di convincerli a tornare alle nostre latitudini.

Momento difficile, ma ci sono riserve

Con Fabio Bonetti abbiamo in conclusione parlato dello stato di salute dell’ente, di cui è direttore delegato. «Negli anni abbiamo messo da parte delle riserve per i momenti difficili. Siamo dunque fiduciosi che riusciremo a superare questo periodo travagliato, anche grazie alla ripresa del turismo, e ad andare avanti». La SECO non ha ancora preso posizione in merito alla questione del lavoro ridotto per la quattro Organizzazioni turistiche regionali (OTR) del cantone. «La decisione avrà un ruolo importante sulle perdite finanziare delle OTR, che preferirebbero investire le riserve nello sviluppo del prodotto turistico piuttosto che per la copertura dei deficit annunciati», conclude Bonetti.

