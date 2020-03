Maggiore spazio per la spiaggia

«L’attività e gli approfondimenti svolti sono stati in parte complessi, ritenuta in particolare la tempistica stretta con la quale si è dovuto operare», aggiunge il Municipio ricordando che non si poteva intervenire, appunto, «oltre il 15 giugno 2018». E dettaglia dunque i motivi, con il relativo ammontare, dei superamenti di spesa.

Durante lo scavo generale si è scoperto che le murature esistenti in pietra naturale non potevano essere mantenute e inglobate nel progetto. Si è così dovuto riprogettare il livello della spiaggia, che però oggi può vantare maggiori spazi, e questo con una spesa aggiuntiva di 69.165 franchi. Circa 32.500 franchi sono invece stati necessari per il rifacimento del muro in pietra adiacente la piscina, altri 18.850 per la messa a nuovo delle condutture sanitarie tra la piscina e il locale tecnico e 7.900 per la sostituzione dell’impianto automatico di disinfezione.