Durante il periodo di chiusura la produzione dei rifiuti si è ridotta drasticamente, per cui è stato deciso di esentare tutte le attività economiche dalla riscossione della tassa base per il 2020. Per l’Esecutivo losonese è, però, fondamentale che il sostegno non si limiti a un’azione episodica, ma promuova un circolo virtuoso e consenta di riscoprire i vantaggi dei commerci locali, che sono molti e coprono in maniera importante lo spettro dei bisogni della popolazione losonese. È stato, quindi, definito un sistema di buoni acquisto con il contributo del Comune, che potranno essere spesi unicamente presso i piccoli commerci e le attività locali.