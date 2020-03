Il Municipio di Minusio, in considerazione dello stato di necessità sull’intero territorio cantonale, ha deciso di chiudere fino a data da destinarsi i luoghi di intrattenimento pubblici e vietare tutte le attività e gli eventi sportivi, sia agonistiche che amatoriali, a prescindere dal numero di persone presenti. Anche il Centro sportivo-ricreativo di Mappo, così come le palestre, la piscina comunale, il Centro culturale Elisarion e Villa San Quirico chiudono i battenti fino a nuovo avviso. Confermato lo stop delle attività scolastiche (elementari e d’infanzia) da lunedì anche se verrà garantito un servizio di accudimento per gli allievi i cui genitori non possono restare a casa. Sempre da lunedì prossimo - salvo urgenze improrogabili e previo appuntamento telefonico - non ci si potrà recare presso gli sportelli comunali. Si invitano comunque i cittadini a privilegiare i contatti telefonici e le richieste on line (www.minusio.ch).